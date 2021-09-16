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10:56, 16 сентября 2021 года В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Отчий дом» На выставке представлены полотна орловских художников.





Выставка «Отчий дом», открывшаяся в музее изобразительных искусств, рассказывает о том, чего уже нет. Конечно, русская деревня существует и сейчас, но за последние полвека она изменилась точно так же, как и всё вокруг.



На полотнах представлены образы середины XX века. Каждый из художников рассказывал свою собственную историю. Работы Силаева, Анисимова, Дышленко, Дудченко, Рымшина, Козленкова это ностальгия по малой родине, тревога за то, как складывалась судьба отчего дома, и огромная любовь ко всему, что связано с детством. И у всех орловских мастеров есть одна общая черта – они не замыкались на Орловщине, они видели в ней всю Россию. Видели и запечатлевали неброскую красоту полей, простой деревенский быт, людей, которые издревле кормили город хлебом и молоком. Это прочувствованные тонкие работы с прекрасной композицией и цветом, настроением и мастерством.



Почти у всех работ большой формат, и это придает выставке и мощь и монументальность.



Светлана Четверикова директор музея изобразительных искусств: «Все работы были в свое время закуплены управлением культуры, переданы министерством фондам музея, и вот такие большеформатные полотна и могут быть представлены в выставочных или музейных залах».

Выставка принимает и группы, и индивидуальных посетителей, и для тех, кто чувствует ностальгию по лету, неизменно проводимому у бабушки в деревне, она будет близка и понятна, а для городского жителя она предстанет историей о том, как жили и работали люди на селе в XX веке.





Эва Стасюлевич



