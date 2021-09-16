четверг 16.09.2021 15:31:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:22, 16 сентября 2021 года

В Орловской области во вчерашних ДТП пострадало четверо детей

Трое из них были сбиты автолюбителями.


В Орловской области 15 сентября в авариях пострадало четверо детей. В первом случае в Орле в столкновении с ГАЗом пострадала трёхлетняя пассажирка «Шевроле Авео». Также травмы получил 34-летний водитель иномарки.

Два других эпизода случились при участии пешеходов. Около пяти часов вечера в районе д. 47 «а» по ул. Максима Горького «Лада Приора» сбила на «зебре» 33-летнюю женщину и четырёхлетнюю девочку. Малышка получила травмы.

Спустя примерно полчаса в Ливнах около д. 34 по ул. Кирова «Рено Логан» сбил двух пятилетних мальчиков и сопровождающую их 28-летнюю девушку. Все трое получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 6ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы,1 погиб, – сообщили в областном УГИБДД.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.