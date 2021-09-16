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11:22, 16 сентября 2021 года В Орловской области во вчерашних ДТП пострадало четверо детей Трое из них были сбиты автолюбителями.





В Орловской области 15 сентября в авариях пострадало четверо детей. В первом случае в Орле в столкновении с ГАЗом пострадала трёхлетняя пассажирка «Шевроле Авео». Также травмы получил 34-летний водитель иномарки.



Два других эпизода случились при участии пешеходов. Около пяти часов вечера в районе д. 47 «а» по ул. Максима Горького «Лада Приора» сбила на «зебре» 33-летнюю женщину и четырёхлетнюю девочку. Малышка получила травмы.



Спустя примерно полчаса в Ливнах около д. 34 по ул. Кирова «Рено Логан» сбил двух пятилетних мальчиков и сопровождающую их 28-летнюю девушку. Все трое получили травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 6ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы,1 погиб, – сообщили в областном УГИБДД.





Артём Ежаков



