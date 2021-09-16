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11:25, 16 сентября 2021 года Под Ливнами в тройной аварии погиб 22-летний водитель Молодой человек попытался обогнать попутный трактор и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.





15 сентября в 16:00 возле посёлка Сахзаводской Ливенского района Орловской области произошло тройное ДТП со смертельным исходом. 22-летний водитель ВАЗ-21104, двигаясь по автодороге Орёл – Тамбов – Крутое – Ливны, попытался обогнать по правой обочине попутный трактор, но, по всей видимости, зацепил его, потерял управление и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Парень за рулём легковушки погиб на месте.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы,1 погиб.





Артём Ежаков



