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11:25, 16 сентября 2021 года

Под Ливнами в тройной аварии погиб 22-летний водитель

Молодой человек попытался обогнать попутный трактор и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.


15 сентября в 16:00 возле посёлка Сахзаводской Ливенского района Орловской области произошло тройное ДТП со смертельным исходом. 22-летний водитель ВАЗ-21104, двигаясь по автодороге Орёл – Тамбов – Крутое – Ливны, попытался обогнать по правой обочине попутный трактор, но, по всей видимости, зацепил его, потерял управление и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом. Парень за рулём легковушки погиб на месте.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы,1 погиб.


Артём Ежаков
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