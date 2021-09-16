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11:36, 16 сентября 2021 года

МКУ «УКХ г. Орла» возглавил Юрий Писарев

36-летний бывший полицейский сменил на должности руководителя управления городским коммунальным хозяйством Артема Москвичекова.


МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» возглавил 36-летний Юрий Писарев. На этом посту он сменил Артема Москвичекова. Последний исполнял обязанности главы «УКХ» с 16 марта этого года, заменив Дмитрия Фролова, ушедшего с должности в начале 2021-го.

Писарев 10 лет отдал службе в ОВД. Затем какое-то время работал в коммерческих организациях. В 2014 году он был назначен ведущим специалистом в управление городского хозяйства мэрии Орла, а спустя два года переведен на должность главного специалиста. В 2018 году работал ведущим специалистом в производственно-техническом отделе городской администрации, через год став главным специалистом структурного подразделения, – сообщили в мэрии.

Фото мэрии Орла


Артём Ежаков
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