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12:18, 16 сентября 2021 года

В Орле завершается строительство спорткомплекса «Победа» на стадионе им. Ленина

Объект возводили 27 лет. В ноябре он примет первые соревнования.


В Орле завершается строительство многофункционального спортивного комплекса «Победа» на стадионе им. Ленина. Его возводили 27 лет. В эксплуатацию он будет введён уже в ноябре, тогда же запланированы первые соревнования. Накануне сюда заглянул с проверкой губернатор Андрей Клычков.

Напомним, что строительство спорткомплекса было заморожено в 2004 году и лишь в 2019-м работы возобновились. Финансирование в размере 225 миллионов рублей получили в рамках реализации национального проекта «Демография». В «Победе» будут организованы занятия физкультурой и массовые турниры по различным видам спорта.

Одновременно заниматься спортом здесь могут 350 человек. Само здание – 5,5 тыс. м2.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Первый такой в области объект, который предусматривает возможность заниматься разными видами спорта, начиная от борьбы, тенниса, волейбола, большого тенниса, танцами – все что угодно. Суперсовременное оборудование, покрытие – паркетный пол, который состоит из маленьких дощечек, каждая дощечка укладывалась вручную. Сейчас мы подходим уже к завершающей стадии, остались, буквально, косметические доработки по фасаду».

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Для старшего возраста, в рамках нашей программы «Активное долголетие», мы запустим проект для бесплатного занятия физкультурой и спортом, в том числе и в этом спортивном комплексе в дневное время. Когда дети на уроках, а среднее поколение ещё на работе, наши пенсионеры смогут прийти на спортивные занятия».
Кроме того, делегация губернатора посетила ещё один знаковый объект – крытый футбольный манеж. По проекту, это одно из крупнейших спортивных сооружений в регионе – поле размером 72х54 метра с множеством вспомогательных помещений – от тренажерных залов до учебных классов. Сдать объект планируют в 2023 году.


Мария Семак
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