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13:45, 16 сентября 2021 года 93 орловца вчера победили COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 523).



Накануне выписано 93 орловца (всего – 41 580). От последствий болезни скончалось 974 жителя региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 594 (всего – 7 214 520), число выздоровевших – 17 326 (всего – 6 452 398). Общее число летальных исходов – 195 835 (+794 случая за сутки).





Артём Ежаков



