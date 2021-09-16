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13:02, 16 сентября 2021 года В Орле провели смотр бригад экстренного реагирования Проверяли состояние техники и готовность личного состава для работы в зимний период.





Сегодня в Орле бригады экстренного реагирования жизнеобеспечивающих служб демонстрировали технику, которая будет работать зимой. Проверили и готовность личного состава. Особое внимание обратили на наличие теплой спецодежды у работников и пунктов обогрева для работы в холодное время. Также проинспектировали наличие исправной современной техники. Сейчас задача - плавно и без ЧП войти в отопительный период и пройти его без коммунальных аварий.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Можно отметить, что все силы и средства городского звена готовы к прохождению зимнего периода проверили технику, оборудование. Личный состав готов».





Всеволод Трифонов



