Главная » Новости



14:20, 16 сентября 2021 года В Орле ТЮЗ и кукольный театр получат новое оборудование Также запланирована модернизация Тельченской сельской библиотеки.





Между Театром юного зрителя, Орловским кукольным театром и Тельченской сельской библиотекой распределят многомиллионную сумму денег, полученных Орловщиной от правительства РФ, – сообщает региональный информационный портал.



На новое оборудование Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» и кукольный театр получат 7,8 миллиона рублей. Еще 5 миллионов отдано на создание модельной библиотеки в селе Тельчье. Это будет уже четвертая модельная библиотека, оборудованная в этом году. Остаток – 3,8 миллиона – потратят на комплектование библиотечных книжных фондов.





Артём Ежаков



