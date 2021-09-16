В Орле ТЮЗ и кукольный театр получат новое оборудование

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14:20, 16 сентября 2021 года
В Орле ТЮЗ и кукольный театр получат новое оборудованиеТакже запланирована модернизация Тельченской сельской библиотеки.
Между Театром юного зрителя, Орловским кукольным театром и Тельченской сельской библиотекой распределят многомиллионную сумму денег, полученных Орловщиной от правительства РФ, – сообщает региональный информационный портал.
На новое оборудование Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» и кукольный театр получат 7,8 миллиона рублей. Еще 5 миллионов отдано на создание модельной библиотеки в селе Тельчье. Это будет уже четвертая модельная библиотека, оборудованная в этом году. Остаток – 3,8 миллиона – потратят на комплектование библиотечных книжных фондов.
Артём Ежаков