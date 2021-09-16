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14:57, 16 сентября 2021 года Суд в Орле назначил условные сроки членам ОПГ по производству контрафактного спиртного Поддельный алкоголь изготавливался и сбывался на территории областной столицы.





Советский районный суд приговорил четырех членов ОПГ по производству и сбыту контрафактного спиртного к условным срокам и крупным штрафам. Установлено, что лидер группы – некий Гуднин – самостоятельно создал и спланировал незаконную деятельность: этиловый спирт смешивался с водой и разливался в бутылки с этикетками известных брендов, затем этот суррогат продавался в Орле.



Организатор группы получил четыре года условно со штрафом в полмиллиона рублей, его подельники – от двух до трёх лет со штрафами в 250 тыс. рублей (один человек) и 100 тыс. рублей (два человека). Приговор не вступил в законную силу.



Из незаконного оборота изъято и будет уничтожено свыше четырёх тысяч литров контрафактного спиртного.





Артём Ежаков



