На Орловщине стартовала социальная газификация

Орловские газовики подключили к сетям газораспределения дом многодетной семьи Светланы и Алексея Ельцовых в селе Никольское Свердловского района. Это первый абонент по программе догазификации, инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

«Это наша многолетняя мечта. Спасибо большое АО «Газпром газораспределение Орёл» за то, что выполнили все работы в самые короткие сроки. Уезжать из села мы не хотим. Здесь у нас своё хозяйство, быт налажен, а с газом наша жизнь станет намного уютнее», - сказала Светлана Ельцова.



Кстати, Светлана Ивановна и Алексей Борисович – воспитывают шестерых детей, четверо из них – усыновленные.



Работы по газификации были проведены очень оперативно. В середине августе семья Ельцовых заключила договор на подключение дома к сетям газораспределения, и менее чем за месяц АО «Газпром газораспределение Орёл» выполнило все работы.

