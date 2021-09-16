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15:35, 16 сентября 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Сегодня в Орле прошёл смотр техники и аварийных бригад.

- В Троснянском районе перезахоронили 128 защитников Родины, погибших в 1943 году. Один солдат спустя 78 лет вернётся из боя домой.

- Орловский поэт Раиса Морозова посвятила «Жизни драгоценные минуты» - орловцам. В областной библиотеке состоялась презентация ее книги.

- Строительство нового спортивного комплекса подходит к завершению. Открытие намечено на ноябрь этого года.

- Число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в регионе превысило показатель в 44,5 тысячи. Врачи советуют - привиться.

- Застывший образ родной деревни – на полотнах орловских художников. Выставка открылась в музее ИЗО.

- Орёл принимает I Всероссийскую открытую Спартакиаду среди обучающихся.


Вести-Орёл
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