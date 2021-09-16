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15:37, 16 сентября 2021 года На Орловщине появится завод керамической посуды Итальянская фирма вложит в его создание 8 миллионов евро.





Накануне Корпорация развития Орловской области и итальянская фирма «Артико керамикс» презентовали проект создания в особой экономической зоне «Орел» завода керамической посуды. В его создание инвесторы вложат 8 миллионов евро.



Изначально заводу потребуется 150 работников, но планируется, что к 2025 году их число вырастет вдвое. Также итальянцы рассматривают возможности расширения своего присутствия в Орле – но это планы.



Завод задуман безотходным. В производстве будут использовать экологически чистые материалы. Строительство объекта начнется не раньше марта – сейчас идет работа над его проектировкой и закупкой оборудования. Ожидается, что возведение цеха площадью от 4,5 тыс. м2 до 5 тыс. м2 займет от полугода до восьми месяцев, – сообщили в региональной Корпорации развития.



Также итальянские инвесторы зарегистрировали в Мценском районе еще одну компанию – «Артико логистикс». Она займется строительством логистического центра, в который будут поставляться итальянское вино и различные итальянские продукты питания. Проект уже прорабатывается.



Фото пресс-службы Корпорации развития Орловской области





Артём Ежаков



