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15:50, 16 сентября 2021 года Проблему с общественным транспортом в Зареченском микрорайоне Орла могут решить в октябре Об этом в социальных сетях заявил мэр областной столицы Юрий Парахин.





15 сентября мэр Орла Юрий Парахин лично общался с жителями Зареченского микрорайона. Проблема с общественным транспортом стала одной из главных тем обсуждения. Выбранную схему движения автобусов, которая охватывает всю территорию «Заречки», планируют внедрить после завершения дорожного ремонта. По словам Парахина, скорее всего, это произойдет в октябре. Также будет построено разворотное кольцо на улице Емлютина. Ожидается, что оно появится уже до конца года. Было подчеркнуто, что из-за продолжающегося строительства микрорайона схема может измениться.



Другая тема, которая так беспокоит местных жителей, – третий выезд из «Заречки». Вернее, его отсутствие. По словам мэра, проектирование улицы Витольда Почернина, которая и станет выездом, может продлиться до ноября следующего года из-за переговоров с собственниками земли, которую нужно выкупить. А само строительство займет от года до полутора лет.





Артём Ежаков



