Главная » Новости



16:16, 16 сентября 2021 года Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы Избирательные участки будут работать в течение трёх дней.





С 17 сентября можно будет принять участие в выборах депутатов Государственной Думы. Избирательные участки будут работать в течение трёх дней с 8:00 до 20:00. Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Государственной Думы. Владимир Путин: «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования - современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины, в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор!».

В Орловской области 693 постоянно действующих и 10 временных избирательных участков. Орловцам предстоит выбрать депутатов в Госдуму и региональный парламент.

Фото с сайта Президента России ( Фото с сайта Президента России ( http://www.kremlin.ru/





Орловское Информбюро



