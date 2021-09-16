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16:17, 16 сентября 2021 года Орловец получил тюремный срок за пьяное ДТП с полицейским автомобилем и насилие к правоохранителям Решением суда мужчина проведёт в колонии общего режима 2 года и 1 месяц.





Глазуновский районный суд приговорил 32-летнего мужчину к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима за повторную пьяную езду и нападение на полицейского. Помимо этого, он на два года лишится водительских прав и заплатит штраф в 50 тысяч рублей, – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры.



Инцидент произошёл в марте. Снова севший за руль пьяным, водитель врезался в припаркованный служебный транспорт УМВД, и полицейские начали выяснять причины случившегося. Затем мужчина повалил одного из правоохранителей на землю, а когда его пытались посадить в салон, стал активно сопротивляться, умудрившись попасть другому силовику кулаком в нос.





Артём Ежаков



