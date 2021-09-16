четверг 16.09.2021 20:06:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:17, 16 сентября 2021 года

Орловец получил тюремный срок за пьяное ДТП с полицейским автомобилем и насилие к правоохранителям

Решением суда мужчина проведёт в колонии общего режима 2 года и 1 месяц.


Глазуновский районный суд приговорил 32-летнего мужчину к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима за повторную пьяную езду и нападение на полицейского. Помимо этого, он на два года лишится водительских прав и заплатит штраф в 50 тысяч рублей, – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры.

Инцидент произошёл в марте. Снова севший за руль пьяным, водитель врезался в припаркованный служебный транспорт УМВД, и полицейские начали выяснять причины случившегося. Затем мужчина повалил одного из правоохранителей на землю, а когда его пытались посадить в салон, стал активно сопротивляться, умудрившись попасть другому силовику кулаком в нос.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.