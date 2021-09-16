Юрий Парахин остался недоволен уровнем готовности коммунальных служб к старту отопительного сезона в жилых домах

Вопрос готовности к подаче отопления в жилые дома обсудили сегодня в администрации города Орла.

Как сообщает сайт мэрии Орла, накануне стартовал отопительный сезон в объектах соцкультбыта. По состоянию на сегодняшнее утро подключены 5 из 16 учреждений дополнительного образования, 12 из 47 школ (в том числе находящихся в ведении Орловской области) и 20 из 77 детских садов. Об этом сообщила начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Галина Антонова.

Что касается жилого фонда, на сегодняшний момент в шести многоквартирных домах идёт капремонт системы отопления. По сведениям Фонда капитального ремонта, завершить работы планируется до 25 сентября. Также есть 19 домов без управления, подготовку которых осуществляет МУП ЖРЭП (з).

Как сообщил директор МУП ЖРЭП (з) Юрий Студенников, «бесхозные» дома почти готовы к приходу тепла. Осталось подключить только ул. Металлургов, 40 и Кромское шоссе, 15. Работы завершатся в ближайшие дни.

По информации Антоновой, сейчас ведётся активная подготовка к получению паспорта готовности. Потребители тепловой энергии получают документы сегодня, срок выдачи паспортов готовности теплоснабжающим организациям – 1 октября 2021 года, а муниципальному образованию «Город Орёл» - 15 ноября 2021 года.

Как пишет сайт мэрии, Парахин остался недоволен представленной информацией: «Сегодня мы должны услышать – готов город к приёму тепла или нет и если нет, то почему? Мне не нужны описание процесса и бравые доклады. Паспорта готовности – нет, часть домов не готовы к отопительному сезону. С таким подходом, когда мы пустим тепло в квартиры, мы получим шквал жалоб от жителей. И они будут правы!»

Мэр Орла поручил Галине Антоновой оперативно представить доклад по состоянию дел в тех шести домах, где сейчас ведётся капремонт систем отопления, а также в оперативном порядке обеспечить подведение теплоснабжения в объекты соцкультбыта.

Совещание по этому вопросу назначено на начало следующей недели: «К этому моменту вы должны будете доложить, что все 100% домов готовы к старту отопительного сезона, а в школах и детских садах, всех без исключения, тепло!», - заявил Юрий Парахин.