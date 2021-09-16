Орловец победил в беге на дистанции 400 метров в рамках I Всероссийской открытой спартакиады среди обучающихся

Турнир проходит в Орле. Сегодня состоялись соревнования легкоатлетов. Корреспондент ГТРК «Орёл» расскажет о первом соревновательном дне.

В Орле проходит I Всероссийская открытая спартакиада среди обучающихся. Для участия приехали более 350 спортсменов из семи регионов страны. В рамках спартакиады пройдут турниры по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, плаванию, самбо, футболу и гандболу.

Сегодня состоялись соревнования легкоатлетов. Спортсмены демонстрировали мастерство в беге и прыжках в длину.

Орловец Павел Тимаков в беге на дистанции в 400 метров оказался первым.