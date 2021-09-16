Орловец победил в беге на дистанции 400 метров в рамках I Всероссийской открытой спартакиады среди обучающихся

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18:13, 16 сентября 2021 года
Орловец победил в беге на дистанции 400 метров в рамках I Всероссийской открытой спартакиады среди обучающихсяТурнир проходит в Орле. Сегодня состоялись соревнования легкоатлетов. Корреспондент ГТРК «Орёл» расскажет о первом соревновательном дне.
В Орле проходит I Всероссийская открытая спартакиада среди обучающихся. Для участия приехали более 350 спортсменов из семи регионов страны. В рамках спартакиады пройдут турниры по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, плаванию, самбо, футболу и гандболу.
Сегодня состоялись соревнования легкоатлетов. Спортсмены демонстрировали мастерство в беге и прыжках в длину.
Орловец Павел Тимаков в беге на дистанции в 400 метров оказался первым.
Юлия Опанасюк