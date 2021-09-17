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21:20, 16 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Социальная газификация. В Орловской области многодетная семья Ельцовых стала первым абонентом президентской программы догазификации.

- В Орле проходит I Всероссийская открытая спартакиада среди обучающихся. Орловец победил в беге на дистанции 400 метров.

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