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8:10, 17 сентября 2021 года На Орловщине в конце сентября запланированы три ярмарки вакансий Они пройдут 21, 23 и 29 сентября.







В Орловской области в конце сентября состоятся три ярмарки вакансий, – сообщает сайт областного правительства. 21 сентября в 11:00 в центре занятости населения Ливенского района множество должностей предложит АО «Автоагрегат».

23 сентября с 11:00 до 12:00 в центре занятости населения Советского района г. Орла сотрудников будет искать ФКУ СИЗО-1.

29 сентября в центре занятости населения Железнодорожного района г. Орла с 10:00 до 12:00 планируется проведение ярмарки вакансий для Спецавтобазы и ОАО «Орёлстроймаш».

Подробнее с предлагаемыми вакансиями можно ознакомиться на портале управления труда и занятости.





Артём Ежаков



