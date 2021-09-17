На Орловщине в конце сентября запланированы три ярмарки вакансий

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8:10, 17 сентября 2021 года
На Орловщине в конце сентября запланированы три ярмарки вакансийОни пройдут 21, 23 и 29 сентября.
В Орловской области в конце сентября состоятся три ярмарки вакансий, – сообщает
сайт областного правительства.
21 сентября в 11:00 в центре занятости населения Ливенского района множество должностей предложит АО «Автоагрегат».
23 сентября с 11:00 до 12:00 в центре занятости населения Советского района г. Орла сотрудников будет искать ФКУ СИЗО-1.
29 сентября в центре занятости населения Железнодорожного района г. Орла с 10:00 до 12:00 планируется проведение ярмарки вакансий для Спецавтобазы и ОАО «Орёлстроймаш».
Подробнее с предлагаемыми вакансиями можно ознакомиться
на портале управления труда и занятости.
Артём Ежаков