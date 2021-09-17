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8:10, 17 сентября 2021 года

На Орловщине в конце сентября запланированы три ярмарки вакансий

Они пройдут 21, 23 и 29 сентября.


В Орловской области в конце сентября состоятся три ярмарки вакансий, – сообщает сайт областного правительства. 
 
21 сентября в 11:00 в центре занятости населения Ливенского района множество должностей предложит АО «Автоагрегат». 
 
23 сентября с 11:00 до 12:00 в центре занятости населения Советского района г. Орла сотрудников будет искать ФКУ СИЗО-1.
 
29 сентября в центре занятости населения Железнодорожного района г. Орла с 10:00 до 12:00 планируется проведение ярмарки вакансий для Спецавтобазы и ОАО «Орёлстроймаш».
 
Подробнее с предлагаемыми вакансиями можно ознакомиться на портале управления труда и занятости.



Артём Ежаков
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