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8:38, 17 сентября 2021 года До 10 октября в Мценске откроется модельная библиотека Основные работы в ней уже завершены.





В Мценске до 10 октября будет открыта модельная библиотека, созданная на базе Центральной городской библиотеки имени И. А. Новикова. Проект стоимостью в 10 миллионов рублей осуществился в рамках национального проекта «Культура».

В здании был проведён ремонт, закуплена разнообразная литература, мебель, а также современное музыкальное и компьютерное оборудование, в том числе RFID-система, предназначенная для автоматизированного процесса регистрации читателей и выдачи книг, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



