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8:55, 17 сентября 2021 года «Ковидные» штрафы орловского транспорта, промышленности и торговли превысили 2 миллиона рублей О борьбе с нарушениями санитарно-эпидемических требований говорили на заседании регштаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.





Сумма «коронавирусных» штрафов, выписанных за нарушения транспортным, промышленным и торговым предприятиям, уже превысила два миллиона рублей. Об этом было заявлено на заседании регштаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. Промышленность и торговля лишились из-за взысканий 678 тысяч рублей, транспорт – 1 миллион 362 тысячи.

Параллельно орловский бизнес становится «защищенным» от COVID-19. Получить соответствующий статус удалось уже 234 предприятиям. В обмен на бесперебойную работу при «ковидных» ограничениях, такие организации вакцинируют весь персонал, кроме тех, у кого высокий титр антител после болезни или медотвод от прививки, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



