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9:14, 17 сентября 2021 года На Орловщине выросло число ИП С начала года индивидуальными предпринимателями стали 2 624 орловца.





В Орловской области в этом году уже зарегистрировано 2 624 индивидуальных предпринимателя, – сообщили в региональном УФНС. Это на 667 человек больше, чем год назад. Всего же на Орловщине 16 960 ИП.





Артём Ежаков



