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10:24, 17 сентября 2021 года

На Орловщине стартовали выборы

Сегодня - первый день голосования. 17,18 и 19 сентября жители страны будут выбирать депутатов Госдумы, а Орловщина - ещё и депутатов Орловского областного совета и органов местного самоуправления.


Избирательные участки открылись в 8 часов утра. Все три дня они будут работать с 8:00 до 20:00. В нашем регионе - 612 тысяч 175 избирателей. Для голосования оборудованы 693 постоянно действующих участка и 10 - временных.

Накануне избирательные участки проверили специалисты Роспотребнадзора.

Одна из приоритетных задач - провести выборы с минимальным риском распространения коронавирусной инфекции. Для этого созданы все условия: на входе обязательно измеряют температуру. Если повышена - придётся ожидать приезда медиков в изолированном помещении. Всем участникам голосования выдают маски, перчатки и одноразовые шариковые ручки. Новшество этого года - защитные стёкла на столах членов избирательной комиссии.

Проверяющие отметили, что индивидуальных средств защиты и антисептиков на всех участках достаточно. Что касается уборки помещений, то она будет проводиться каждые 4 часа дезинфицирующими растворами.

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Специальными дезинфицирующими растворами будут обрабатываться и автомобили, на которых будут выезжать наблюдатели для обеспечения голосования на дому».
 



Юлия Сулим
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