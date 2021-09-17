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10:35, 17 сентября 2021 года

На телеканале «Россия» – премьера музыкального гранд-шоу «Дуэты»

Мировое шоу «Дуэты» покорило сердца зрителей более чем в 20 странах. В чем секрет его популярности, узнаем уже в воскресенье, 19 сентября.


В воскресенье, 19 сентября, на телеканале «Россия» состоится премьера музыкального гранд-шоу «Дуэты». Это шоу покорило сердца зрителей более чем в 20 странах. Теперь его увидят и жители России.

Гранд-шоу «Дуэты» порадует зрителей сюрпризами: самые популярные звездные исполнители выйдут на сцену, чтобы спеть дуэтом с одним неизвестным.

В шоу примут участие Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Лев Лещенко, Юлия Савичева, Дава, Стас Пьеха и многие другие. Каждая звезда будет петь дуэтом, но при этом не знать - с кем! Кто скрывается за зеркальной стеной, обнаружится только в конце песни. И тут не обойтись без взрыва эмоций: каждый участник шоу увидит, с кем он только что пел перед многомиллионной аудиторией!

Восемь дуэтов с секретом — каждое воскресенье на телеканале Россия! А кто будет вести шоу вместе с Николаем Басковым, узнаем 19 сентября! И это - ещё один сюрприз шоу «Дуэты».

Мировое шоу «Дуэты» открывает сезон на телеканале «Россия» 19 сентября в 18:00.




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