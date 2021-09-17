пятница 17.09.2021 13:10:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:51, 17 сентября 2021 года

В Орле сгорел расселенный дом на улице Плещеевской

Пламя охватило оба этажа.


16 сентября на улице Плещеевской в Орле загорелась расселенная двухэтажка. Спасателям сообщение о пожаре пришло в 14:42. Прибыв на место, огнеборцы боролись с пламенем на двух этажах здания. 100 м2 дома в итоге выгорело, частично рухнула кровля. Никто не пострадал. Специалисты устанавливают степень ущерба и причины случившегося.

Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали 33 раза, из них 23 выезда пришлись на ликвидацию возгораний, большая часть из которых – тушение стерни и мусора, еще 10 выездов касались других различных происшествий и помощи населению.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.