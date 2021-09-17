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10:51, 17 сентября 2021 года В Орле сгорел расселенный дом на улице Плещеевской Пламя охватило оба этажа.





16 сентября на улице Плещеевской в Орле загорелась расселенная двухэтажка. Спасателям сообщение о пожаре пришло в 14:42. Прибыв на место, огнеборцы боролись с пламенем на двух этажах здания. 100 м2 дома в итоге выгорело, частично рухнула кровля. Никто не пострадал. Специалисты устанавливают степень ущерба и причины случившегося.



Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали 33 раза, из них 23 выезда пришлись на ликвидацию возгораний, большая часть из которых – тушение стерни и мусора, еще 10 выездов касались других различных происшествий и помощи населению.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



