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11:30, 17 сентября 2021 года В Орёл прибыло 4 500 доз «Спутника Лайт» Об очередной крупной партии вакцины сообщил губернатор Андрей Клычков.





В Орловскую область поступило 4 500 доз вакцины «Спутник Лайт». Новую партию однокомпонентной вакцины должны вскоре распределить по 39 прививочным пунктам региона. В данный момент полный курс уколов от COVID-19 завершили уже свыше 200 тысяч человек.



Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» депздрава (4862) 40-20-56, в регистратурах медучреждений. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.



Сейчас в области доступны 3 вида вакцин от COVID-19: двухкомпонентные «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный «Спутник Лайт».





Артём Ежаков



