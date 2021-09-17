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11:40, 17 сентября 2021 года В Ливнах открыли обновлённый парк Машиностроителей Его благоустройство стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города».





Накануне в Ливнах после благоустройства открылся парк Машиностроителей. Его обновили благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Сумма финансирования проекта составила 70 миллионов рублей.



Для ливенцев и гостей города в парке доступны детские и спортивные площадки, дорожки и т.д. Всё это освещается новыми фонарями. Центром обновлённого парка стал восстановленный фонтан.



Но ремонт на этом не закончился. В следующем году инфраструктура парка будет развиваться. Предстоит заняться входом, хозяйственно-административным блоком, читальным и шахматным павильоном, а также сценой со зрительской площадкой и беседкой для молодожёнов, пешеходными дорожками.



На открытии парка побывал губернатор Андрей Клычков. Накануне он посетил Ливенский район. Глава региона познакомился с работой детского технопарка «Кванториум», заглянул на строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, где почти завершена реконструкция трибун, а также взглянул на строительство детской поликлиники. Там уже приступили к первым работам и вскоре начнут монтаж фундамента.





Артём Ежаков



