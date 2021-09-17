Главная » Новости



13:45, 17 сентября 2021 года 98 орловцев вчера победили COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 613).



Накануне выписано 98 орловцев (всего – 41 678). От последствий болезни скончалось 977 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 905 (всего – 7 234 425), число выздоровевших – 16 619 (всего – 6 469 017). Общее число летальных исходов – 196 626 (+791 случай за сутки).





Артём Ежаков



