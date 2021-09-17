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12:06, 17 сентября 2021 года Андрей Клычков и Юрий Парахин проголосовали на выборах Губернатор Орловской области и мэр Орла решили посетить избирательные участки в первый день голосования.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин проголосовали на выборах. В регионе с 17 по 19 сентября включительно голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы РФ VIII созыва, Орловского облсовета и органы местного самоуправления муниципальных образований.



Клычков и Парахин решили отдать голоса в первый из трёх доступных дней. Глава региона Андрей Клычков заполнил бюллетени вместе с супругой Валерией во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина. «Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить организационную составляющую выборов. С учётом ситуации с COVID-19 приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан. Кроме того, из бюджета области выделены необходимые средства, чтобы все избирательные участки были обеспечены системой видеонаблюдения. Работа по обеспечению законности и прозрачности выборов выполнена в полном объёме», – цитирует Клычкова сайт областного правительства.



Юрий Парахин проголосовал ранним утром. «Есть такая присказка: утром пятницы проголосовал – все выходные свободны. Я уже ей последовал, а вы?», – обратился к орловцам градоначальник.



Избирательные участки открылись сегодня в 8 часов утра. Все три дня они будут работать с 8:00 до 20:00. В нашем регионе - 612 тысяч 175 избирателей. Для голосования оборудованы 693 постоянно действующих участка и 10 – временных.





Артём Ежаков



