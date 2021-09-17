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12:15, 17 сентября 2021 года Молодые художники предлагают свои наработки городу Орлу В областном краеведческом музее открылась выставка работ студентов-выпускников Орловского художественного училища им. Мясоедова, которое, к слову, отмечает 50-летний юбилей.





В этом году Орловское художественное училище Мясоедова отмечает полувековой юбилей. В 1971 году после длительного перерыва оно было восстановлено и вскоре первые выпускники стали дипломированными специалистами. И за эти годы училище стало не только кузницей кадров для художников и дизайнеров, но и творческим ядром работы по благоустройству и эстетическому оформлению Орла. Именно этому направлению посвящена выставка, которая открылась в краеведческом музее.



Самые интересные, современные, оригинальные идеи оформления пространства поселились на время в одном из залов Орловского краеведческого музея. Студенты-выпускники в своих дипломных работах предлагают оригинальные дизайнерские решения для парков, скверов, школ, больниц, детских садов.



Сергей Козлов, директор Орловского художественного училища им. Г.Г. Мясоедова: «Есть проекты, которые воплощены в жизнь. Среди них можно отметить росписи стен в детской областной больнице, можно посмотреть разработки фирменного стиля краеведческого музея, еще есть отдельные элементы, но большая часть, конечно, это предлагаемые варианты оформления объектов города Орла».

В рамках празднования юбилея училище проводит цикл выставок, представляя работы своих студентов и выпускников. С краеведческим музеем его связывает многолетняя дружба, к тому же благодаря разработкам студентов-дизайнеров, два года назад у музея появился новый логотип.



Дмитрий Моисеев, директор областного краеведческого музея: «Студенческие работы позволили открыть музей как бы с другой стороны. На выставке представлен логотип, шрифтовое оформление, есть образцы печатной продукции, которые уже нашли свое применение и в электронном виде, на сайте музея, и в печатном виде непосредственно в экспозиции музея».

И преподавателям, и студентам, конечно, очень радостно, когда идеи предложенные учащимися воплощаются в жизнь. Студенты получают первый опыт работы, которая из макета превращается в реальный объект. Пока таких проектов не очень много, но, тем не менее, они есть. В 22-м лицее столовая и коридор, ведущий из начальной школы в старшую, выполнены именно по дипломному проекту Анастасии Лысенковой.



Выставка предлагает самые интересные идеи и решения для благоустройства Орла. Посмотреть, как мыслят и решают вопросы заполнения пространства молодые дизайнеры, предлагается всем, кто любит свой город.





Эва Стасюлевич



