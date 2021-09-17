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12:29, 17 сентября 2021 года
Кому молятся спасатели?Сегодня православные отмечают праздник иконы Божией Матери «Неопалимая купина».
Сегодня в Ахтырском кафедральном соборе Орла прошёл благодарственный молебен в честь образа Божьей Матери «Неопалимая купина». Этот образ святой Богородицы считается оберегающим от огня и покровительствующим всем, чья профессия связана с пожарами и спасением людей от стихии.
В молебне приняли участие пожарные и спасатели регионального МЧС. Они вспомнили своих коллег, которые отдали жизни в борьбе с огнем. Это Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин.
Юлия Сулим