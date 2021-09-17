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12:29, 17 сентября 2021 года Кому молятся спасатели? Сегодня православные отмечают праздник иконы Божией Матери «Неопалимая купина».





Сегодня в Ахтырском кафедральном соборе Орла прошёл благодарственный молебен в честь образа Божьей Матери «Неопалимая купина». Этот образ святой Богородицы считается оберегающим от огня и покровительствующим всем, чья профессия связана с пожарами и спасением людей от стихии.



В молебне приняли участие пожарные и спасатели регионального МЧС. Они вспомнили своих коллег, которые отдали жизни в борьбе с огнем. Это Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин.





Юлия Сулим



