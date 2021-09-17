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13:00, 17 сентября 2021 года Суббота в Орловской области обещает быть ветреной и дождливой Непогода прогнозируется с сегодняшнего до завтрашнего вечера.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о надвигающейся непогоде. По прогнозу гидрометцентра, с 21 часа 17 сентября по 21 час 18 сентября на Орловщине будет облачно, с прояснениями. Временами дожди, местами сильные. Ветер восточный: от 9 до 14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью: +2°С…+7°С, днём +9°С…+14°С.





Артём Ежаков



