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13:06, 17 сентября 2021 года Сегодня в селе Казарь прощаются с девятилетней Викой Гнедовой Девочку искали практически три месяца, были задействованы сотни людей. Сегодня многие из тех, кто волновался за малышку, сейчас находятся в Залегощенском районе. В их числе – корреспондент ГТРК «Орёл» Мария Семак. Она лично несколько раз участвовала в поисках как волонтёр. И эту трагедию воспринимает близко к сердцу. Мы получили несколько кадров с места прощания.





Девятилетняя Виктория Гнедова пропала 18 июня этого года. Искать её начали тем же вечером. В поиске были задействованы следственный комитет, полиция, Росгвардия, водолазы, кинологи, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Приезжали люди из разных регионов. Это был самый масштабный поиск. 15 сентября тело ребёнка нашли в подвале дома, закопанное на глубине 2 метра. Подозреваемый арестован.



Сегодня к дому, где жила Вика люди несли цветы и мягкие игрушки. Прошло отпевание. Малышку похоронили на местном кладбище.



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Артём Ежаков



