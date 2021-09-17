пятница 17.09.2021 17:04:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:45, 17 сентября 2021 года

В Орле наградили бронзового призера Паралимпиады Юрия Ноздрунова и тренера Дмитрия Боева

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил мужчин и вручил им почетные грамоты.


В здании Орловского областного правительства сегодня чествовали бронзового призера Паралимпийских игр в Токио Юрия Ноздрунова и его наставника Дмитрия Боева. Игрок в настольный теннис завоевал в столице Японии первую для области паралимпийскую медаль в истории. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил мужчин и вручил им почетные грамоты, – сообщает сайт областного правительства.
«Ваш спортивный успех будет стимулировать дальнейшее развитие спорта в регионе. Огромное спасибо Вам, Юрий, за стремление к победе и, конечно, тренеру. Ведь без хорошего наставника не может быть и медалей», – заявил губернатор.
Напомним, что недавно в регионе значительно увеличили размер призовых за спортивные успехи. Ноздрунов за бронзу получит от региона 1 миллион рублей, его тренер – 500 тысяч.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.