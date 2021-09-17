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14:45, 17 сентября 2021 года В Орле наградили бронзового призера Паралимпиады Юрия Ноздрунова и тренера Дмитрия Боева Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил мужчин и вручил им почетные грамоты.





В здании Орловского областного правительства сегодня чествовали бронзового призера Паралимпийских игр в Токио Юрия Ноздрунова и его наставника Дмитрия Боева. Игрок в настольный теннис завоевал в столице Японии первую для области паралимпийскую медаль в истории. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил мужчин и вручил им почетные грамоты, – сообщает сайт областного правительства.

«Ваш спортивный успех будет стимулировать дальнейшее развитие спорта в регионе. Огромное спасибо Вам, Юрий, за стремление к победе и, конечно, тренеру. Ведь без хорошего наставника не может быть и медалей», – заявил губернатор. Напомним, что недавно в регионе значительно увеличили размер призовых за спортивные успехи. Ноздрунов за бронзу получит от региона 1 миллион рублей, его тренер – 500 тысяч.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



