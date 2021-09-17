Главная » Новости



15:10, 17 сентября 2021 года Под Орлом к крупному штрафу приговорили нелегального скупщика спирта Мужчина выплатит в пользу государства 3 миллиона рублей.





Орловский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя по фамилии Чупахин, который в особо крупном размере скупал и перевозил без разрешительных документов 96-процентный этиловый спирт, который он собирался незаконно перепродать. Объём приобретенного спирта оценили в 1 миллион 875 тысяч 120 рублей. Вердиктом суда мужчина оштрафован на 3 миллиона рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Артём Ежаков



