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15:12, 17 сентября 2021 года Залегощенцу грозит до 10 лет тюрьмы за найденный мешок конопли Полицейские изъяли у задержанного 749 граммов марихуаны.





Залегощенские полицейские совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. Запрещённым веществом оказалось марихуана. Правоохранители нашли её в мешке, спрятанном под кустом на приусадебном участке. Там оказалось 749 граммов наркотика.

Задержанный заявил, что растение он нашел в лесополосе и собирался употребить его сам. За хранение крупного объема вещества ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



