Главная » Новости



15:31, 17 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в 8 утра открылись двери избирательных участков. В Орловской области будут замещены 2010 мандатов, на них претендует 6600 кандидатов.



- Сегодня в селе Казарь простились с убитой Викой Гнедовой. Проводить в последний путь девочку пришли родные и друзья, учителя и односельчане, поисковики, которые все три месяца так хотели найти её живой.



- На Орловщине вновь выросло количество инфицированных коронавирусом. Защитить может только прививка.



- В Ливнах открыли обновлённый парк Машиностроителей. Его благоустройство стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города».



- Студенты Орловского художественного училища поделились своими идеями благоустройства Орла. Познакомиться с ними можно на выставке в краеведческом музее.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



