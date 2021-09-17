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15:43, 17 сентября 2021 года

На Орловщине подвели итоги борьбы с контрафактной обувью, парфюмерией и сигаретами

В выявлении сомнительной продукции участвовали Роспотребнадзор, УФНС и таможенники.


В Орловской области Роспотребнадзор, УФНС и таможенники подвели итоги борьбы с сомнительными обувью, парфюмерией и сигаретами. В этом году инспекторам удалось обнаружить 102 пары обуви, 70 единиц товаров легкой промышленности и 99 флаконов парфюмерии, которая продавалась без маркировки или других нарушений идентификации товаров. Их общая стоимость превысила 200 тысяч рублей.

По материалам УМВД было проведено 6 контрольных закупок и 12 административных расследований, касающихся продажи «безымянных» сигарет. Из оборота изъято 429 пачек табачных изделий на сумму в 40 тысяч рублей. Также удалось выявить продажу «палёной» обуви – на 104 пары подделок, на которых незаконно размещались логотипы известных брендов, наложен арест. Их сумма составила 104 тысячи рублей.

За подобные нарушения суды оштрафовали причастных на 328 тысяч рублей с конфискацией продукции, – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.


Артём Ежаков
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