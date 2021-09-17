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16:08, 17 сентября 2021 года На Орловщине выявлено более 27,5 тысяч административных правонарушений В статистику за восемь месяцев текущего года не попали нарушения ПДД и миграционного законодательства.





В Орловской области за восемь месяцев 2021 года без учёта нарушений ПДД и миграционного законодательства было зарегистрировано 27 565 административных правонарушений, – сообщили в региональном УМВД. 7 900 протоколов было составлено на любителей выпить в общественных местах, ещё 2 173 появились там пьяными. Также 1 150 орловцев было привлечено к ответственности за мелкое хулиганство. Еще 831 житель региона не давал людям отдыхать после 23:00.





Артём Ежаков



