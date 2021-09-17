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Главная » Новости

17:18, 17 сентября 2021 года

Верховец отдал мошенникам свыше четверти миллиона рублей

61-летний мужчина лишился 276 тысяч рублей.


В Верховском районе расследуют очередной случай телефонного мошенничества. 61-летний мужчина перевел лже-банкирам 276 тысяч рублей. Ему позвонили из якобы кредитной организации, предупредив, что его банковский счёт под угрозой, а прямо сейчас на него оформляют заём. Мошенник перевел верховца на другого мошенника, играющего роль правоохранителя. Тот подтвердил всё сказанное ранее. По «советам» злоумышленников, сначала мужчина обналичил свои сбережения и перевёл их на «безопасные» счета. Затем он взял в кредит 100 тысяч рублей и повторил транзакцию. Мужчина догадался об обмане на следующий день, – сообщили в областном УМВД.
 
Полиция напоминает: если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники! 
 
Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям (современные технологии позволяют это делать). Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, или дежурную часть территориального органа внутренних дел, обязательно набрав номер заново собственноручно, и уточните всю необходимую информацию.



Артём Ежаков
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