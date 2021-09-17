В орловских домах потеплеет с 21 сентября

Об этом сообщается на сайте администрации города Орла.

с 21 сентября. Как сообщает сайт мэрии Орла, принято решение о старте отопительного сезона в жилищном фонде. Отопление будут вводить поэтапно

В мэрии напоминают, что ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-33-12.

Между тем, продолжается пуск теплоносителя в объекты соцкультбыта. По состоянию на 17.00 17 сентября 2021 года, он доведён до 73 из 77 детских садов, 43 из 47 школ, 29 из 31 учреждения здравоохранения и 9 из 15 учреждений дополнительного образования.