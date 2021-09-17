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18:39, 17 сентября 2021 года

Сегодня в поселке Казарь простились с Викой Гнедовой

Проводить в последний путь убитую девятилетнюю девочку пришли десятки людей - родственники, одноклассники, учителя, соседи, добровольцы. Школьницу искали почти три месяца. До последнего дня надеялись на чудо. Но оно не случилось. И сейчас на местном кладбище возвышается свежий холм, практически целиком скрытый под игрушками и цветами.


Тело Вики нашли 15 сентября. Новость буквально оглушила не только посёлок - весь регион. И сегодня к дому семьи Гнедовых потянулись люди - проводить в последний путь маленькую девочку. В закрытом гробу. 
 
Валентин Чумаченко, настоятель Богоявленского храма посёлка Залегощь: «Ни один убийца, ни один вор, ни один насильник не останется безнаказанным. И ни одна добродетель человека не останется без благодарности от Бога».
 
То, что в области много неравнодушных людей, стало ясно в тот самый день, когда исчезла Вика, - 18 июня. Спецслужбы, местные жители, волонтёры работали круглосуточно. Прибывали экипажи из других регионов - Тула, Брянск, Москва, Липецк, Курск. Поиски велись почти три месяца. 
 
Тысячи расклеенных ориентировок, сотни пройденных километров. Обследовали леса, поля, овраги, заброшки, реку. Тысячи людей переживали за судьбу Вики и до последнего момента надеялись на чудо. И лишь один человек знал точно, что никакого чуда не произойдёт. Он жил с ней в одном доме. В одном подъезде. Её сосед.
 
Семья Гнедовых живёт на первом этаже. Подозреваемый в преступлении - прямо над их квартирой. По отзывам местных, среди односельчан ничем особо не выделялся. Когда пропала Вика, он к поискам не присоединился, хотя всё видел из своего окна. 
 
Раиса Бутенко, жительница с. Казарь: «Люди все переживают, тут ходят и волонтёры, все... А он спрашивает - ну что, не нашли?».
 
Нашли. Для раскрытия дела объединились следственные органы из нескольких областей странны. Подозреваемый задержан.
 
Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать».
 
Подвал опечатан. Следствие продолжается под контролем центрального аппарата СК России. Квартира на втором этаже сейчас пустует. Тихо и в квартире семьи Гнедовых - там больше никогда не будет звучать смех девочки. А её родители даже не смогли обнять на прощание свою дочь.



Мария Семак
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