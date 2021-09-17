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17:01, 17 сентября 2021 года

Орловская школа: знания и опыт учителей плюс техоснащение

В орловской гимназии №19 сумели закрыть самую дефицитную для многих школ специализацию - учитель иностранного языка. Ещё в этом году в гимназии ждут открытия первого школьного технопарка «Кванториум». Оборудование для новой технологичной площадки уже закупили.


Виолетта Шадурская более 10 лет жила и работала за границей. Но когда её дочке исполнилось семь лет, выбора, где учиться, не возникло. Так педагог с семьей вернулась в родной город и в родную гимназию, ту самую, где сама когда-то сидела за школьной партой. 
 
Виолетта Шадурская, учитель английского языка гимназии №19 г. Орла: «Я хочу работать в общеобразовательной системе - именно в нашей, российской. Потому что, сравнив с образовательными системами других стран, я считаю её самой успешной».
 
Высокие стандарты российского обучения задают не менее высокую планку для педагога. Сегодня давать знания школьникам нужно в совершенно ином ритме, нежели лет 15 назад. 
 
Виолетта Шадурская, учитель английского языка гимназии №19 г. Орла: «Важно идти в ногу со временем и отвечать на запросы современных детей. У них есть запрос на краткую подачу информации, на яркие визуальные и аудиораздражители. Всё это должно быть быстро, импульсивно, ярко».
 
Новые форматы подачи информации диктуют образовательным учреждениям обновлять не только методику преподавания, но и базу для практических занятий. Поэтому совсем скоро в 19 гимназии откроется первый школьный Кванториум в рамках национального проекта «Образование». Оборудование для новой технологичной площадки уже закупили. 
 
Константин Кривоногов, учитель информатики гимназии №19 г. Орла: «Мы получили цифровые микроскопы - это химия, биология, физика. Например, спектрофотометр, который позволяет проанализировать состав веществ, и, если говорим о физиологии, экологии, то это оборудование нейролаборатории, где сможем проводить измерения в режиме реального времени - фактически снимать у человека ЭКГ, ЭГ и проводить компьютерный анализ этих показателей».
 
Преподавать в «Кванториуме» будут настоящие мастера своего дела. И это неудивительно. Кадры в 19-й гимназии холят и лелеют. Более половины учителей здесь с высшей квалификационной категорией, есть и кандидаты наук.
 
Александр Быковский, директор гимназии №19 г. Орла: «В прошлом году 30 выпускников из 98 человек получили золотые медали, то есть подтвердили те знания, которые им давали учителя. Есть уникальные достижения у наших учителей - учитель Константин Юрьевич Кривоногов в этом году дал четырех стобалльников по информатике».
 
В прошлом году успехи гимназии позволили ей завоевать статус лучшей городской школы. Впрочем, останавливаться на достигнутом здесь не планируют и с открытием «Кванториума» обязательно будут брать новые высоты.



Екатерина Игнатюк
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