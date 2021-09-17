|Главная » Новости
21:00, 17 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Сегодня в селе Казарь простились с убитой Викой Гнедовой. Сотни силовиков и волонтёров три месяца хотели найти её живой.
- В Орловской области открылись 703 избирательных участка. Выбирают депутатов Госдумы, облсовета и органов местного самоуправления.
- Экспедиция по поиску артиллерии Ивана Грозного завершена. Орловские драйверы рассказали «Вестям» о находках, поднятых со дна Волги.
- Орловская керамика с итальянским качеством. В особой экономической зоне будет построен новый завод.
- Второй уровень высшего образования. Зачем нужна магистратура?
Вести-Орёл