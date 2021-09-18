18 сентября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Заводском районах Орла

Места и время работы прививочных пунктов опубликовала городская администрация.

В Железнодорожном и Заводском районах Орла сегодня, 18 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Московская, д. 67 («Европа», с 9:00 до 16:00 ), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 9:00 до 16:00) .

Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).