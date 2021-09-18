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8:16, 18 сентября 2021 года Сегодня - Международный День хирурга В преддверии профессионального праздника корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская провели часть дня с главным хирургом Орловской областной больницы Александром Чумаком. Один из его кумиров Николай Амосов сказал: «Хирургия всех равняет - просто врача и академика: покажи, что ты можешь сделать?» Об этом Елена Литинская спросила у героя нашего сюжета и его коллег.





Поговорить о жизни с Александром Чумаком можно только на бегу. Он занят практически постоянно. То в операционной, то на планёрке, то на консилиуме. В операционной – с большим рвением. Почему - хорошо понимает главный врач больницы. Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «В медицину люди приходят по разным причинам. Чумак пришёл потому, что он без этого не может. Действительно, он не может не помогать людям, это его физическая потребность». Эта потребность сложилась в судьбу. В школе он знал, что будет либо спортсменом, либо врачом. Победила медицина. И не без влияния деда. Символично, что именно он строил больницу, где работает теперь его внук. Александр Чумак, заместитель главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Дедушка строителем был после войны. Отец - фронтовик, танкист, потом с ранением был комиссован, и вот строил и областную больницу, и другие здания. Он хорошо всегда отзывался о врачах, что тоже, наверное, повлияло на мой выбор». Хирургом Чумак стал в больнице им. Семашко, куда пришел работать после института. Поначалу днями работал в травмпункте, ночами дежурил как хирург. Александр Чумак, заместитель главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Дежурства были нарасхват. Когда вывешивался график, мы старались, кто первым график увидит, поставить себе побольше дежурств. Естественно, они были в личное время, бесплатные. Но это был опыт. Чтобы набраться опыта, надо было много работать». В операционных больницы им. Семашко Александр провёл 15 лет. Своим учителем считает Сергея Долгого, который не скрывает, что гордится учеником. Сергей Долгий, заведующий хирургическим отделением больницы им. Семашко: «Хороший специалист и хороший человек - это идеал врача. Я думаю, что этот идеал подходит и к нашему коллеге Александру Владимировичу Чумаку». В Орловскую областную больницу Чумак перешёл сразу на должность заместителя главного врача по хирургии. Оперировать стал меньше, но увеличился спектр операций. Освоил новые техники. Александр Чумак, заместитель главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Учимся мы всему и везде, постоянно. Приходилось ездить в Москву, с удовольствием учиться в институте хирургии им. Вишневского, у ведущих наших специалистов в институте им. Петровского, в Пироговском институте». Сейчас Александр специалист в области абдоминальной хирургии и пластики пищевода, отличный диагност и опытный руководитель. Выросли и его ученики. Среди них заведующий отделением больницы и главный хирург области. Леонид Щеликов, главный хирург Орловской области: «Александру Владимировичу как руководителю приходиться принимать удар на себя, корректировать наши неудачи какие-то, иногда это было по-отечески, иногда очень строго». Юрий Петров, заведующий хирургическим отделением Орловской областной клинической больницы: «Я взял за ориентир его профессионализм, его отношение к работе, отношение к людям». За 30 лет работы Александр Владимирович спас жизнь множеству пациентов. Среди них Владимир Молоков. Он оперировался у Чумака четыре раза. Говорит, что и в пятый, если понадобиться, пойдёт к нему. Владимир Молоков, пациент Орловской областной клинической больницы: «После проведения операции ко мне приходил ежедневно. Он вызывает очень большое доверие, он располагает к себе, он очень благородный человек, и я ему просто доверяю». А спорт из жизни Чумака никуда не ушел. Просто стал хобби и разрядкой. Бег по утрам и Ночная хоккейная лига - пару голов… и завтра снова помогать людям.





Елена Литинская



