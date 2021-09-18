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10:02, 18 сентября 2021 года Орловчанка завоевала путевку в «Артек» победой во Всероссийском конкурсе В лагерь Софья Горностаева поедет уже в ноябре.





Орловчанка Софья Горностаева победила во Всероссийском конкурсе «Россия начинается с меня». Представительница «Юнармии» была награждена путевкой в «Артек». В лагерь она поедет уже в ноябре и проведёт время в профильной смене «Школа будущих командиров», которая призвана поддерживать и развивать лидерские качества детей в добровольческой и волонтёрской деятельности, а также повлиять на развитие у ребят социальной инициативы и социальной мобильности, – сообщает сайт областного правительства.



Фото: информационный портал Орловской области





Артём Ежаков



