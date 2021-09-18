Три «золота» открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств – в Орле

|Главная » Новости
11:05, 18 сентября 2021 года
Три «золота» открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств – в ОрлеДесятиклассница Жилинской школы Орловского района Анастасия Фасхутдинова стала лучшей в кикбоксинге, рукопашном бое и вье во дао.
На завершившихся в Анапе XIII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств команда Орловской области по рукопашному спорту заняла итоговое четвертое место, завоевав четыре золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей.
Десятиклассница Жилинской школы Орловского района Анастасия Фасхутдинова получила сразу три награды высшей пробы, став лучшей в кикбоксинге, рукопашном бое и вье во дао. Этой весной Анастасия заняла первое место на Первенстве России по кикбоксингу.
Также в кикбоксинге на минувших соревнованиях «бронзу» завоевали орловские спортсмены Влада Мирошниченко и Аким Матвеев, а в виде «Вье во дао» «золото» забрали Андрей Захаров и Валерий Федотов, – сообщает
сайт областного правительства.
Фото: информационный портал Орловской области
Артём Ежаков