Три «золота» открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств – в Орле

Десятиклассница Жилинской школы Орловского района Анастасия Фасхутдинова стала лучшей в кикбоксинге, рукопашном бое и вье во дао.

На завершившихся в Анапе XIII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств команда Орловской области по рукопашному спорту заняла итоговое четвертое место, завоевав четыре золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей.

Десятиклассница Жилинской школы Орловского района Анастасия Фасхутдинова получила сразу три награды высшей пробы, став лучшей в кикбоксинге, рукопашном бое и вье во дао. Этой весной Анастасия заняла первое место на Первенстве России по кикбоксингу.