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12:07, 18 сентября 2021 года Под Орлом украли журавлей За кражу птиц злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.



В Ливенском районе полицейские установили фигурантов кражи четырёх декоративных изделий общей стоимостью свыше 3 тысяч рублей со двора частного дома в деревне Малаховка, – сообщили в областном УМВД. Полицейские подозревают 23-летнюю девушку и 19-летнего парня. Проходя мимо, молодые люди прельстились фигурами журавлей и похитили искусственных птиц, которых позже у них нашли полицейские. На время расследования оба отпущены под подписку о невыезде. Они признались в преступлении. Им может грозить до 5 лет тюрьмы, впрочем, молодые люди могут отделаться условным заключением, штрафом, исправительными, обязательными или принудительными работами.





Артём Ежаков



