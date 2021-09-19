19 сентября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в Советском районе Орла

Место и время работы прививочного пункта опубликовала городская администрация.

В Советском районе Орла сегодня, 19 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресу: ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей», с 9:00 до 16:00) .

Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).